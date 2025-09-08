FiyatlarBölümler
Dövizler / GEHC
GEHC: GE HealthCare Technologies Inc

74.91 USD 0.91 (1.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GEHC fiyatı bugün 1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.39 ve Yüksek fiyatı olarak 75.54 aralığında işlem gördü.

GE HealthCare Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
74.39 75.54
Yıllık aralık
57.61 94.80
Önceki kapanış
74.00
Açılış
74.50
Satış
74.91
Alış
75.21
Düşük
74.39
Yüksek
75.54
Hacim
10.319 K
Günlük değişim
1.23%
Aylık değişim
2.66%
6 aylık değişim
-6.99%
Yıllık değişim
-20.14%
21 Eylül, Pazar