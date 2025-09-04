QuotazioniSezioni
Valute / GEHC
Tornare a Azioni

GEHC: GE HealthCare Technologies Inc

74.91 USD 0.91 (1.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GEHC ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.39 e ad un massimo di 75.54.

Segui le dinamiche di GE HealthCare Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GEHC News

Intervallo Giornaliero
74.39 75.54
Intervallo Annuale
57.61 94.80
Chiusura Precedente
74.00
Apertura
74.50
Bid
74.91
Ask
75.21
Minimo
74.39
Massimo
75.54
Volume
10.319 K
Variazione giornaliera
1.23%
Variazione Mensile
2.66%
Variazione Semestrale
-6.99%
Variazione Annuale
-20.14%
20 settembre, sabato