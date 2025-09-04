Valute / GEHC
GEHC: GE HealthCare Technologies Inc
74.91 USD 0.91 (1.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GEHC ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.39 e ad un massimo di 75.54.
Segui le dinamiche di GE HealthCare Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
74.39 75.54
Intervallo Annuale
57.61 94.80
- Chiusura Precedente
- 74.00
- Apertura
- 74.50
- Bid
- 74.91
- Ask
- 75.21
- Minimo
- 74.39
- Massimo
- 75.54
- Volume
- 10.319 K
- Variazione giornaliera
- 1.23%
- Variazione Mensile
- 2.66%
- Variazione Semestrale
- -6.99%
- Variazione Annuale
- -20.14%
20 settembre, sabato