GEHC: GE HealthCare Technologies Inc
77.48 USD 0.28 (0.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEHC за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.31, а максимальная — 78.50.
Следите за динамикой GE HealthCare Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GEHC
Дневной диапазон
77.31 78.50
Годовой диапазон
57.61 94.80
- Предыдущее закрытие
- 77.76
- Open
- 78.32
- Bid
- 77.48
- Ask
- 77.78
- Low
- 77.31
- High
- 78.50
- Объем
- 6.809 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 6.18%
- 6-месячное изменение
- -3.80%
- Годовое изменение
- -17.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.