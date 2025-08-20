Moedas / GEHC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GEHC: GE HealthCare Technologies Inc
76.63 USD 0.85 (1.10%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GEHC para hoje mudou para -1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.11 e o mais alto foi 78.68.
Veja a dinâmica do par de moedas GE HealthCare Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEHC Notícias
- GE Healthcare avalia venda de participação em unidade na China, diz Bloomberg
- GE Healthcare explores sale of stake in China unit - Bloomberg
- GE Healthcare exploring stake sale in China unit, Bloomberg News reports
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- GE HealthCare (GEHC) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- GEHC Expands Women's Health Portfolio With AI-Enabled Voluson
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- GEHC Eyes icometrix Buyout to Strengthen Neurology Imaging Portfolio
- Is it a Prudent Move to Retain MYGN Stock in Your Portfolio Now?
- TEM Strengthens Radiology Portfolio With Pixel's FDA Clearance
- Hologic's Breast Health Rebound in Motion: How to Play the Stock Now?
- Here's Why You Should Add NVST Stock to Your Portfolio Right Now
- Reasons to Add West Pharmaceutical Stock to Your Portfolio Now
- GE HealthCare stock steady as BNP Paribas reiterates Outperform rating
- Here's Why You Should Add PAHC Stock to Your Portfolio Right Now
- GE HealthCare to acquire icometrix to strengthen neurological care
- GE HealthCare partners with CardioNavix to expand Flyrcado distribution
- GEHC Stock Gains Following Launch of Revolution Vibe CT Imaging System
- GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- GEHC or A: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- GEHC Launches AI-Powered Vivid Pioneer Cardiac Ultrasound System
- InfuSystem: A New Sheriff In Town (NYSE:INFU)
- 4 Medical Devices Behemoths to Buy Amid Extensive AI Applications
- GEHC Positioned for Growth With AI, Global Expansion and Margins
Faixa diária
76.11 78.68
Faixa anual
57.61 94.80
- Fechamento anterior
- 77.48
- Open
- 77.50
- Bid
- 76.63
- Ask
- 76.93
- Low
- 76.11
- High
- 78.68
- Volume
- 8.825 K
- Mudança diária
- -1.10%
- Mudança mensal
- 5.02%
- Mudança de 6 meses
- -4.85%
- Mudança anual
- -18.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh