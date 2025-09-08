CotationsSections
Devises / GEHC
Retour à Actions

GEHC: GE HealthCare Technologies Inc

74.91 USD 0.91 (1.23%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GEHC a changé de 1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.39 et à un maximum de 75.54.

Suivez la dynamique GE HealthCare Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GEHC Nouvelles

Range quotidien
74.39 75.54
Range Annuel
57.61 94.80
Clôture Précédente
74.00
Ouverture
74.50
Bid
74.91
Ask
75.21
Plus Bas
74.39
Plus Haut
75.54
Volume
10.319 K
Changement quotidien
1.23%
Changement Mensuel
2.66%
Changement à 6 Mois
-6.99%
Changement Annuel
-20.14%
20 septembre, samedi