货币 / GEHC
GEHC: GE HealthCare Technologies Inc
77.48 USD 0.28 (0.36%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GEHC汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点77.31和高点78.50进行交易。
关注GE HealthCare Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GEHC新闻
日范围
77.31 78.50
年范围
57.61 94.80
- 前一天收盘价
- 77.76
- 开盘价
- 78.32
- 卖价
- 77.48
- 买价
- 77.78
- 最低价
- 77.31
- 最高价
- 78.50
- 交易量
- 6.809 K
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 6.18%
- 6个月变化
- -3.80%
- 年变化
- -17.40%
