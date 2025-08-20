クォートセクション
通貨 / GEHC
株に戻る

GEHC: GE HealthCare Technologies Inc

74.00 USD 2.63 (3.43%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GEHCの今日の為替レートは、-3.43%変化しました。日中、通貨は1あたり73.75の安値と77.05の高値で取引されました。

GE HealthCare Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GEHC News

1日のレンジ
73.75 77.05
1年のレンジ
57.61 94.80
以前の終値
76.63
始値
76.99
買値
74.00
買値
74.30
安値
73.75
高値
77.05
出来高
9.036 K
1日の変化
-3.43%
1ヶ月の変化
1.41%
6ヶ月の変化
-8.12%
1年の変化
-21.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K