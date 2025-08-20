通貨 / GEHC
GEHC: GE HealthCare Technologies Inc
74.00 USD 2.63 (3.43%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GEHCの今日の為替レートは、-3.43%変化しました。日中、通貨は1あたり73.75の安値と77.05の高値で取引されました。
GE HealthCare Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
73.75 77.05
1年のレンジ
57.61 94.80
- 以前の終値
- 76.63
- 始値
- 76.99
- 買値
- 74.00
- 買値
- 74.30
- 安値
- 73.75
- 高値
- 77.05
- 出来高
- 9.036 K
- 1日の変化
- -3.43%
- 1ヶ月の変化
- 1.41%
- 6ヶ月の変化
- -8.12%
- 1年の変化
- -21.11%
