Dövizler / GECCZ
GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028
25.0957 USD 0.0206 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GECCZ fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.0957 ve Yüksek fiyatı olarak 25.0957 aralığında işlem gördü.
Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.0957 25.0957
Yıllık aralık
24.9049 25.6900
- Önceki kapanış
- 25.0751
- Açılış
- 25.0957
- Satış
- 25.0957
- Alış
- 25.0987
- Düşük
- 25.0957
- Yüksek
- 25.0957
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.08%
- Aylık değişim
- -1.62%
- 6 aylık değişim
- -0.20%
- Yıllık değişim
- -1.24%
21 Eylül, Pazar