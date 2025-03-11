Valute / GECCZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028
25.0957 USD 0.0206 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GECCZ ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.0957 e ad un massimo di 25.0957.
Segui le dinamiche di Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GECCZ News
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Great Elm Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 27: Secure Above 8% Yield With Great Elm Capital’s Baby Bonds (GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
25.0957 25.0957
Intervallo Annuale
24.9049 25.6900
- Chiusura Precedente
- 25.0751
- Apertura
- 25.0957
- Bid
- 25.0957
- Ask
- 25.0987
- Minimo
- 25.0957
- Massimo
- 25.0957
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- -1.62%
- Variazione Semestrale
- -0.20%
- Variazione Annuale
- -1.24%
21 settembre, domenica