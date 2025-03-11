Moedas / GECCZ
GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028
25.0900 USD 0.0441 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GECCZ para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.0400 e o mais alto foi 25.1000.
Veja a dinâmica do par de moedas Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GECCZ Notícias
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Great Elm Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 27: Secure Above 8% Yield With Great Elm Capital’s Baby Bonds (GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
25.0400 25.1000
Faixa anual
24.9049 25.6900
- Fechamento anterior
- 25.0459
- Open
- 25.0400
- Bid
- 25.0900
- Ask
- 25.0930
- Low
- 25.0400
- High
- 25.1000
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.18%
- Mudança mensal
- -1.65%
- Mudança de 6 meses
- -0.22%
- Mudança anual
- -1.26%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh