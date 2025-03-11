Валюты / GECCZ
GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028
25.0459 USD 0.0159 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GECCZ за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.0000, а максимальная — 25.0504.
Следите за динамикой Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GECCZ
Дневной диапазон
25.0000 25.0504
Годовой диапазон
24.9049 25.6900
- Предыдущее закрытие
- 25.0300
- Open
- 25.0200
- Bid
- 25.0459
- Ask
- 25.0489
- Low
- 25.0000
- High
- 25.0504
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -1.82%
- 6-месячное изменение
- -0.39%
- Годовое изменение
- -1.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.