通貨 / GECCZ
GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028
25.0751 USD 0.0149 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GECCZの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり25.0751の安値と25.0870の高値で取引されました。
Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GECCZ News
1日のレンジ
25.0751 25.0870
1年のレンジ
24.9049 25.6900
- 以前の終値
- 25.0900
- 始値
- 25.0870
- 買値
- 25.0751
- 買値
- 25.0781
- 安値
- 25.0751
- 高値
- 25.0870
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.06%
- 1ヶ月の変化
- -1.70%
- 6ヶ月の変化
- -0.28%
- 1年の変化
- -1.32%
