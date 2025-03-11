クォートセクション
通貨 / GECCZ
株に戻る

GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028

25.0751 USD 0.0149 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GECCZの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり25.0751の安値と25.0870の高値で取引されました。

Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GECCZ News

1日のレンジ
25.0751 25.0870
1年のレンジ
24.9049 25.6900
以前の終値
25.0900
始値
25.0870
買値
25.0751
買値
25.0781
安値
25.0751
高値
25.0870
出来高
3
1日の変化
-0.06%
1ヶ月の変化
-1.70%
6ヶ月の変化
-0.28%
1年の変化
-1.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K