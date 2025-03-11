통화 / GECCZ
GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028
25.0957 USD 0.0206 (0.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GECCZ 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.0957이고 고가는 25.0957이었습니다.
Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GECCZ News
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Great Elm Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 27: Secure Above 8% Yield With Great Elm Capital’s Baby Bonds (GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
25.0957 25.0957
년간 변동
24.9049 25.6900
- 이전 종가
- 25.0751
- 시가
- 25.0957
- Bid
- 25.0957
- Ask
- 25.0987
- 저가
- 25.0957
- 고가
- 25.0957
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 0.08%
- 월 변동
- -1.62%
- 6개월 변동
- -0.20%
- 년간 변동율
- -1.24%
20 9월, 토요일