Divisas / GECCZ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028
25.0900 USD 0.0441 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GECCZ de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.0400, mientras que el máximo ha alcanzado 25.1000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GECCZ News
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Great Elm Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 27: Secure Above 8% Yield With Great Elm Capital’s Baby Bonds (GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
25.0400 25.1000
Rango anual
24.9049 25.6900
- Cierres anteriores
- 25.0459
- Open
- 25.0400
- Bid
- 25.0900
- Ask
- 25.0930
- Low
- 25.0400
- High
- 25.1000
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 0.18%
- Cambio mensual
- -1.65%
- Cambio a 6 meses
- -0.22%
- Cambio anual
- -1.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B