GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028
25.0751 USD 0.0149 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GECCZ hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0751 bis zu einem Hoch von 25.0870 gehandelt.
Verfolgen Sie die Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.0751 25.0870
Jahresspanne
24.9049 25.6900
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.0900
- Eröffnung
- 25.0870
- Bid
- 25.0751
- Ask
- 25.0781
- Tief
- 25.0751
- Hoch
- 25.0870
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- -1.70%
- 6-Monatsänderung
- -0.28%
- Jahresänderung
- -1.32%
