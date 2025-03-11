KurseKategorien
GECCZ
GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028

25.0751 USD 0.0149 (0.06%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GECCZ hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0751 bis zu einem Hoch von 25.0870 gehandelt.

Verfolgen Sie die Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.0751 25.0870
Jahresspanne
24.9049 25.6900
Vorheriger Schlusskurs
25.0900
Eröffnung
25.0870
Bid
25.0751
Ask
25.0781
Tief
25.0751
Hoch
25.0870
Volumen
3
Tagesänderung
-0.06%
Monatsänderung
-1.70%
6-Monatsänderung
-0.28%
Jahresänderung
-1.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K