货币 / GECCZ
GECCZ: Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028
25.0800 USD 0.0341 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GECCZ汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点25.0400和高点25.0800进行交易。
关注Great Elm Capital Corp - 8.75% Notes due 2028动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GECCZ新闻
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Great Elm Capital Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Yield Hunting Part 27: Secure Above 8% Yield With Great Elm Capital’s Baby Bonds (GECC)
- Great Elm Capital Corporation (GECC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
25.0400 25.0800
年范围
24.9049 25.6900
- 前一天收盘价
- 25.0459
- 开盘价
- 25.0400
- 卖价
- 25.0800
- 买价
- 25.0830
- 最低价
- 25.0400
- 最高价
- 25.0800
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- -1.69%
- 6个月变化
- -0.26%
- 年变化
- -1.30%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值