GDMN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str hisse senedi 85.09 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 83.93 - 85.49 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 82.60 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 278 değerine ulaştı. GDMN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str hisse senedi temettü ödüyor mu? WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str hisse senedi şu anda 85.09 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 144.86% ve USD değerlerini izler. GDMN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GDMN hisse senedi nasıl alınır? WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str hisselerini şu anki 85.09 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 85.09 ve Ask 85.39 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 278 ve günlük değişim oranı 0.01% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GDMN fiyat hareketlerini takip edin.

GDMN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 28.03 - 85.49 ve mevcut fiyatı 85.09 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 85.09 veya Ask 85.39 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 5.85% ve 6 aylık değişim oranı 86.15% değerlerini karşılaştırır. GDMN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund hisse senedi yıllık olarak 85.49 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 28.03 - 85.49). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 82.60 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str performansını takip edin.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 28.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 85.09 ve hareket ettiği yıllık aralık 28.03 - 85.49 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GDMN fiyat hareketlerini izleyin.