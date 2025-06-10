- Panorámica
GDMN: WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str
El tipo de cambio de GDMN de hoy ha cambiado un -5.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 79.06, mientras que el máximo ha alcanzado 85.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GDMN hoy?
WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str (GDMN) se evalúa hoy en 80.27. El instrumento se negocia dentro de 79.06 - 85.45; el cierre de ayer ha sido 85.09 y el volumen comercial ha alcanzado 358. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GDMN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str?
WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str se evalúa actualmente en 80.27. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 130.99% y USD. Monitoree los movimientos de GDMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GDMN?
Puede comprar acciones de WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str (GDMN) al precio actual de 80.27. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 80.27 o 80.57, mientras que 358 y -5.80% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GDMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GDMN?
Invertir en WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str implica tener en cuenta el rango anual 28.03 - 85.49 y el precio actual 80.27. Muchos comparan -0.15% y 75.61% antes de colocar órdenes en 80.27 o 80.57. Estudie los cambios diarios de precios de GDMN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?
El precio más alto de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) en el último año ha sido 85.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.03 - 85.49, una comparación con 85.09 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?
El precio más bajo de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) para el año ha sido 28.03. La comparación con los actuales 80.27 y 28.03 - 85.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GDMN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GDMN?
En el pasado, WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 85.09 y 130.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 85.09
- Open
- 85.21
- Bid
- 80.27
- Ask
- 80.57
- Low
- 79.06
- High
- 85.45
- Volumen
- 358
- Cambio diario
- -5.66%
- Cambio mensual
- -0.15%
- Cambio a 6 meses
- 75.61%
- Cambio anual
- 130.99%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%