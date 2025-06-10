КотировкиРазделы
GDMN
GDMN: WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str

82.96 USD 2.13 (2.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GDMN за сегодня изменился на -2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.60, а максимальная — 85.45.

Следите за динамикой WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GDMN сегодня?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str (GDMN) сегодня оценивается на уровне 82.96. Инструмент торгуется в пределах 82.60 - 85.45, вчерашнее закрытие составило 85.09, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GDMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str в настоящее время оценивается в 82.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 138.73% и USD. Отслеживайте движения GDMN на графике в реальном времени.

Как купить акции GDMN?

Вы можете купить акции WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str (GDMN) по текущей цене 82.96. Ордера обычно размещаются около 82.96 или 83.26, тогда как 60 и -2.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GDMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GDMN?

Инвестирование в WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str предполагает учет годового диапазона 28.03 - 85.49 и текущей цены 82.96. Многие сравнивают 3.20% и 81.49% перед размещением ордеров на 82.96 или 83.26. Изучайте ежедневные изменения цены GDMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) за последний год составила 85.49. Акции заметно колебались в пределах 28.03 - 85.49, сравнение с 85.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) за год составила 28.03. Сравнение с текущими 82.96 и 28.03 - 85.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GDMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GDMN?

В прошлом WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 85.09 и 138.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
82.60 85.45
Годовой диапазон
28.03 85.49
Предыдущее закрытие
85.09
Open
85.21
Bid
82.96
Ask
83.26
Low
82.60
High
85.45
Объем
60
Дневное изменение
-2.50%
Месячное изменение
3.20%
6-месячное изменение
81.49%
Годовое изменение
138.73%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.