GDMN: WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str

85.09 USD 2.49 (3.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GDMN a changé de 3.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.93 et à un maximum de 85.49.

Suivez la dynamique WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action GDMN aujourd'hui ?

L'action WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str est cotée à 85.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 83.93 - 85.49, a clôturé hier à 82.60 et son volume d'échange a atteint 278. Le graphique en temps réel du cours de GDMN présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str est actuellement valorisé à 85.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 144.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GDMN.

Comment acheter des actions GDMN ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str au cours actuel de 85.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 85.09 ou de 85.39, le 278 et le 0.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GDMN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action GDMN ?

Investir dans WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.03 - 85.49 et le prix actuel 85.09. Beaucoup comparent 5.85% et 86.15% avant de passer des ordres à 85.09 ou 85.39. Consultez le graphique du cours de GDMN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund l'année dernière était 85.49. Au cours de 28.03 - 85.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 82.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) sur l'année a été 28.03. Sa comparaison avec 85.09 et 28.03 - 85.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GDMN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action GDMN a-t-elle été divisée ?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 82.60 et 144.86% après les opérations sur titres.

Range quotidien
83.93 85.49
Range Annuel
28.03 85.49
Clôture Précédente
82.60
Ouverture
85.08
Bid
85.09
Ask
85.39
Plus Bas
83.93
Plus Haut
85.49
Volume
278
Changement quotidien
3.01%
Changement Mensuel
5.85%
Changement à 6 Mois
86.15%
Changement Annuel
144.86%
08 octobre, mercredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 10 ans
Act
4.117%
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Procès-verbal du FOMC
Act
Fcst
Prev
21:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev