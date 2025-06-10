- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GDMN: WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str
Le taux de change de GDMN a changé de 3.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.93 et à un maximum de 85.49.
Suivez la dynamique WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDMN Nouvelles
- Gold Is On Fire — But This More Common Metal Is Doing Even Better
- Here's Where Gold & Silver Stand Now (Technical Analysis)
- The Technicals: Silver Catches Up, Both Metals Have Many Bullish Indicators
- Gold's Historic 2025 Surge
- GDMN: Gold Stocks Stretched As The Precious Metal Touches $3700 (BATS:GDMN)
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Chart Of The Day: Does This Mean It's Almost Time For Gold's Next Breakout?
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Gold Stocks Re-Taking The Macro As It Creeps Counter-Cyclical
- The Most Lucrative Spread In Global Markets You've Never Heard Of
- Gold: Bottom's Up
- Gold’s Enduring Value In Market Downturns
- Is Gold Still Shining?
- Gold Above $3,000: What Comes Next?
- Gold Priced In Major Currencies Reveals Clear Consolidation (Technical Analysis)
- The Technicals: Gold Bull Market Still Looks Very Strong
- Why Iran Vs. Israel Can't Really Crush Oil Markets (But Can Help Gold)
- Late Innings For The Gold Stock Rally
- Israel's Strike Lifts Dollar But Only Modestly, Gold And Oil Rally
- Can't See The Risk-Off By Looking At The Dollar Or Gold (SPX)
- Dollar Stabilizes While Sterling Slides After Disappointing Jobs Report (SPX)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GDMN aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str est cotée à 85.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans 83.93 - 85.49, a clôturé hier à 82.60 et son volume d'échange a atteint 278. Le graphique en temps réel du cours de GDMN présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str est actuellement valorisé à 85.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 144.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GDMN.
Comment acheter des actions GDMN ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str au cours actuel de 85.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 85.09 ou de 85.39, le 278 et le 0.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GDMN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GDMN ?
Investir dans WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.03 - 85.49 et le prix actuel 85.09. Beaucoup comparent 5.85% et 86.15% avant de passer des ordres à 85.09 ou 85.39. Consultez le graphique du cours de GDMN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund l'année dernière était 85.49. Au cours de 28.03 - 85.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 82.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) sur l'année a été 28.03. Sa comparaison avec 85.09 et 28.03 - 85.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GDMN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GDMN a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 82.60 et 144.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 82.60
- Ouverture
- 85.08
- Bid
- 85.09
- Ask
- 85.39
- Plus Bas
- 83.93
- Plus Haut
- 85.49
- Volume
- 278
- Changement quotidien
- 3.01%
- Changement Mensuel
- 5.85%
- Changement à 6 Mois
- 86.15%
- Changement Annuel
- 144.86%
- Act
- 3.715 M
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Act
- -0.763 M
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Act
- 4.117%
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Act
-
- Fcst
- Prev