CotaçõesSeções
Moedas / GDMN
Voltar para Ações

GDMN: WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str

82.96 USD 2.13 (2.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GDMN para hoje mudou para -2.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 82.60 e o mais alto foi 85.45.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDMN Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GDMN hoje?

Hoje WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str (GDMN) está avaliado em 82.96. O instrumento é negociado dentro de 82.60 - 85.45, o fechamento de ontem foi 85.09, e o volume de negociação atingiu 60. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GDMN em tempo real.

As ações de WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str está avaliado em 82.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 138.73% e USD. Monitore os movimentos de GDMN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GDMN?

Você pode comprar ações de WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str (GDMN) pelo preço atual 82.96. Ordens geralmente são executadas perto de 82.96 ou 83.26, enquanto 60 e -2.64% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GDMN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GDMN?

Investir em WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str envolve considerar a faixa anual 28.03 - 85.49 e o preço atual 82.96. Muitos comparam 3.20% e 81.49% antes de enviar ordens em 82.96 ou 83.26. Estude as mudanças diárias de preço de GDMN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?

O maior preço de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) no último ano foi 85.49. As ações oscilaram bastante dentro de 28.03 - 85.49, e a comparação com 85.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?

O menor preço de WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) no ano foi 28.03. A comparação com o preço atual 82.96 e 28.03 - 85.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GDMN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GDMN?

No passado WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 85.09 e 138.73% após os eventos corporativos.

Faixa diária
82.60 85.45
Faixa anual
28.03 85.49
Fechamento anterior
85.09
Open
85.21
Bid
82.96
Ask
83.26
Low
82.60
High
85.45
Volume
60
Mudança diária
-2.50%
Mudança mensal
3.20%
Mudança de 6 meses
81.49%
Mudança anual
138.73%
09 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:35
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE)
Atu.
Projeç.
Prév.
16:45
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Bond a 30 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.651%
19:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.