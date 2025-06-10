QuotazioniSezioni
GDMN: WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str

85.09 USD 2.49 (3.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GDMN ha avuto una variazione del 3.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.93 e ad un massimo di 85.49.

Segui le dinamiche di WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GDMN oggi?

Oggi le azioni WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str sono prezzate a 85.09. Viene scambiato all'interno di 83.93 - 85.49, la chiusura di ieri è stata 82.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 278. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GDMN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str pagano dividendi?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str è attualmente valutato a 85.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 144.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GDMN.

Come acquistare azioni GDMN?

Puoi acquistare azioni WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str al prezzo attuale di 85.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 85.09 o 85.39, mentre 278 e 0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GDMN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GDMN?

Investire in WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str implica considerare l'intervallo annuale 28.03 - 85.49 e il prezzo attuale 85.09. Molti confrontano 5.85% e 86.15% prima di effettuare ordini su 85.09 o 85.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GDMN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?

Il prezzo massimo di WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund nell'ultimo anno è stato 85.49. All'interno di 28.03 - 85.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 82.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?

Il prezzo più basso di WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) nel corso dell'anno è stato 28.03. Confrontandolo con gli attuali 85.09 e 28.03 - 85.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GDMN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GDMN?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 82.60 e 144.86%.

Intervallo Giornaliero
83.93 85.49
Intervallo Annuale
28.03 85.49
Chiusura Precedente
82.60
Apertura
85.08
Bid
85.09
Ask
85.39
Minimo
83.93
Massimo
85.49
Volume
278
Variazione giornaliera
3.01%
Variazione Mensile
5.85%
Variazione Semestrale
86.15%
Variazione Annuale
144.86%
