KurseKategorien
Währungen / GDMN
Zurück zum Aktien

GDMN: WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str

80.27 USD 4.82 (5.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDMN hat sich für heute um -5.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.06 bis zu einem Hoch von 85.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDMN News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GDMN heute?

Die Aktie von WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str (GDMN) notiert heute bei 80.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von 79.06 - 85.45 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 85.09 und das Handelsvolumen erreichte 358. Das Live-Chart von GDMN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GDMN Dividenden?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str wird derzeit mit 80.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 130.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GDMN zu verfolgen.

Wie kaufe ich GDMN-Aktien?

Sie können Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str (GDMN) zum aktuellen Kurs von 80.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 80.27 oder 80.57 platziert, während 358 und -5.80% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GDMN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GDMN-Aktien?

Bei einer Investition in WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str müssen die jährliche Spanne 28.03 - 85.49 und der aktuelle Kurs 80.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.15% und 75.61%, bevor sie Orders zu 80.27 oder 80.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GDMN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?

Der höchste Kurs von WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) im vergangenen Jahr lag bei 85.49. Innerhalb von 28.03 - 85.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 85.09 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?

Der niedrigste Kurs von WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) im Laufe des Jahres betrug 28.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 80.27 und der Spanne 28.03 - 85.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GDMN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GDMN statt?

WisdomTree Trust WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Str hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 85.09 und 130.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
79.06 85.45
Jahresspanne
28.03 85.49
Vorheriger Schlusskurs
85.09
Eröffnung
85.21
Bid
80.27
Ask
80.57
Tief
79.06
Hoch
85.45
Volumen
358
Tagesänderung
-5.66%
Monatsänderung
-0.15%
6-Monatsänderung
75.61%
Jahresänderung
130.99%
09 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:35
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
WASDE Bericht
Akt
Erw
Vorh
16:45
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
30-jährige Schuldverschreibung Auktion
Akt
4.734%
Erw
Vorh
4.651%
19:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh