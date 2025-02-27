FiyatlarBölümler
GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant

1.5300 USD 0.1000 (6.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GCMGW fiyatı bugün -6.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.5000 ve Yüksek fiyatı olarak 1.6583 aralığında işlem gördü.

GCM Grosvenor Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.5000 1.6583
Yıllık aralık
0.4000 2.9500
Önceki kapanış
1.6300
Açılış
1.6100
Satış
1.5300
Alış
1.5330
Düşük
1.5000
Yüksek
1.6583
Hacim
56
Günlük değişim
-6.13%
Aylık değişim
14.18%
6 aylık değişim
-19.05%
Yıllık değişim
70.00%
21 Eylül, Pazar