Dövizler / GCMGW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant
1.5300 USD 0.1000 (6.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GCMGW fiyatı bugün -6.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.5000 ve Yüksek fiyatı olarak 1.6583 aralığında işlem gördü.
GCM Grosvenor Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCMGW haberleri
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Columbia Acorn Fund Q4 2024 Commentary (ACRNX)
- GCM Grosvenor Q4: Record Revenue, Earnings, And Growth Of AUM (NASDAQ:GCMG)
Günlük aralık
1.5000 1.6583
Yıllık aralık
0.4000 2.9500
- Önceki kapanış
- 1.6300
- Açılış
- 1.6100
- Satış
- 1.5300
- Alış
- 1.5330
- Düşük
- 1.5000
- Yüksek
- 1.6583
- Hacim
- 56
- Günlük değişim
- -6.13%
- Aylık değişim
- 14.18%
- 6 aylık değişim
- -19.05%
- Yıllık değişim
- 70.00%
21 Eylül, Pazar