GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant
1.6300 USD 0.2600 (18.98%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GCMGW para hoje mudou para 18.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.4400 e o mais alto foi 1.7289.
Veja a dinâmica do par de moedas GCM Grosvenor Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.4400 1.7289
Faixa anual
0.4000 2.9500
- Fechamento anterior
- 1.3700
- Open
- 1.4500
- Bid
- 1.6300
- Ask
- 1.6330
- Low
- 1.4400
- High
- 1.7289
- Volume
- 129
- Mudança diária
- 18.98%
- Mudança mensal
- 21.64%
- Mudança de 6 meses
- -13.76%
- Mudança anual
- 81.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh