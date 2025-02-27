Divisas / GCMGW
GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant
1.3700 USD 0.0800 (5.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GCMGW de hoy ha cambiado un -5.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.3000, mientras que el máximo ha alcanzado 1.5700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GCM Grosvenor Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.3000 1.5700
Rango anual
0.4000 2.9500
- Cierres anteriores
- 1.4500
- Open
- 1.5200
- Bid
- 1.3700
- Ask
- 1.3730
- Low
- 1.3000
- High
- 1.5700
- Volumen
- 1.082 K
- Cambio diario
- -5.52%
- Cambio mensual
- 2.24%
- Cambio a 6 meses
- -27.51%
- Cambio anual
- 52.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B