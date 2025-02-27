통화 / GCMGW
GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant
1.5300 USD 0.1000 (6.13%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GCMGW 환율이 오늘 -6.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.5000이고 고가는 1.6583이었습니다.
GCM Grosvenor Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GCMGW News
일일 변동 비율
1.5000 1.6583
년간 변동
0.4000 2.9500
- 이전 종가
- 1.6300
- 시가
- 1.6100
- Bid
- 1.5300
- Ask
- 1.5330
- 저가
- 1.5000
- 고가
- 1.6583
- 볼륨
- 56
- 일일 변동
- -6.13%
- 월 변동
- 14.18%
- 6개월 변동
- -19.05%
- 년간 변동율
- 70.00%
20 9월, 토요일