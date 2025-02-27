QuotazioniSezioni
GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant

1.5300 USD 0.1000 (6.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GCMGW ha avuto una variazione del -6.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.5000 e ad un massimo di 1.6583.

Segui le dinamiche di GCM Grosvenor Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.5000 1.6583
Intervallo Annuale
0.4000 2.9500
Chiusura Precedente
1.6300
Apertura
1.6100
Bid
1.5300
Ask
1.5330
Minimo
1.5000
Massimo
1.6583
Volume
56
Variazione giornaliera
-6.13%
Variazione Mensile
14.18%
Variazione Semestrale
-19.05%
Variazione Annuale
70.00%
21 settembre, domenica