Valute / GCMGW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant
1.5300 USD 0.1000 (6.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GCMGW ha avuto una variazione del -6.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.5000 e ad un massimo di 1.6583.
Segui le dinamiche di GCM Grosvenor Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCMGW News
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Columbia Acorn Fund Q4 2024 Commentary (ACRNX)
- GCM Grosvenor Q4: Record Revenue, Earnings, And Growth Of AUM (NASDAQ:GCMG)
Intervallo Giornaliero
1.5000 1.6583
Intervallo Annuale
0.4000 2.9500
- Chiusura Precedente
- 1.6300
- Apertura
- 1.6100
- Bid
- 1.5300
- Ask
- 1.5330
- Minimo
- 1.5000
- Massimo
- 1.6583
- Volume
- 56
- Variazione giornaliera
- -6.13%
- Variazione Mensile
- 14.18%
- Variazione Semestrale
- -19.05%
- Variazione Annuale
- 70.00%
21 settembre, domenica