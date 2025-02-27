Валюты / GCMGW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant
1.4500 USD 0.0100 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GCMGW за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.4500, а максимальная — 1.4600.
Следите за динамикой GCM Grosvenor Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GCMGW
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Columbia Acorn Fund Q4 2024 Commentary (ACRNX)
- GCM Grosvenor Q4: Record Revenue, Earnings, And Growth Of AUM (NASDAQ:GCMG)
Дневной диапазон
1.4500 1.4600
Годовой диапазон
0.4000 2.9500
- Предыдущее закрытие
- 1.4600
- Open
- 1.4600
- Bid
- 1.4500
- Ask
- 1.4530
- Low
- 1.4500
- High
- 1.4600
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 8.21%
- 6-месячное изменение
- -23.28%
- Годовое изменение
- 61.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.