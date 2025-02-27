KurseKategorien
Währungen / GCMGW
Zurück zum Aktien

GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant

1.5300 USD 0.1000 (6.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GCMGW hat sich für heute um -6.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.5300 bis zu einem Hoch von 1.6583 gehandelt.

Verfolgen Sie die GCM Grosvenor Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCMGW News

Tagesspanne
1.5300 1.6583
Jahresspanne
0.4000 2.9500
Vorheriger Schlusskurs
1.6300
Eröffnung
1.6100
Bid
1.5300
Ask
1.5330
Tief
1.5300
Hoch
1.6583
Volumen
34
Tagesänderung
-6.13%
Monatsänderung
14.18%
6-Monatsänderung
-19.05%
Jahresänderung
70.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K