GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant
1.5300 USD 0.1000 (6.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GCMGW hat sich für heute um -6.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.5300 bis zu einem Hoch von 1.6583 gehandelt.
Verfolgen Sie die GCM Grosvenor Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GCMGW News
Tagesspanne
1.5300 1.6583
Jahresspanne
0.4000 2.9500
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.6300
- Eröffnung
- 1.6100
- Bid
- 1.5300
- Ask
- 1.5330
- Tief
- 1.5300
- Hoch
- 1.6583
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -6.13%
- Monatsänderung
- 14.18%
- 6-Monatsänderung
- -19.05%
- Jahresänderung
- 70.00%
