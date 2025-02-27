Devises / GCMGW
GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant
1.5300 USD 0.1000 (6.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GCMGW a changé de -6.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.5000 et à un maximum de 1.6583.
Suivez la dynamique GCM Grosvenor Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GCMGW Nouvelles
Range quotidien
1.5000 1.6583
Range Annuel
0.4000 2.9500
- Clôture Précédente
- 1.6300
- Ouverture
- 1.6100
- Bid
- 1.5300
- Ask
- 1.5330
- Plus Bas
- 1.5000
- Plus Haut
- 1.6583
- Volume
- 56
- Changement quotidien
- -6.13%
- Changement Mensuel
- 14.18%
- Changement à 6 Mois
- -19.05%
- Changement Annuel
- 70.00%
20 septembre, samedi