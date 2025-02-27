CotationsSections
Devises / GCMGW
Retour à Actions

GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant

1.5300 USD 0.1000 (6.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GCMGW a changé de -6.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.5000 et à un maximum de 1.6583.

Suivez la dynamique GCM Grosvenor Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCMGW Nouvelles

Range quotidien
1.5000 1.6583
Range Annuel
0.4000 2.9500
Clôture Précédente
1.6300
Ouverture
1.6100
Bid
1.5300
Ask
1.5330
Plus Bas
1.5000
Plus Haut
1.6583
Volume
56
Changement quotidien
-6.13%
Changement Mensuel
14.18%
Changement à 6 Mois
-19.05%
Changement Annuel
70.00%
20 septembre, samedi