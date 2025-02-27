クォートセクション
通貨 / GCMGW
GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant

1.6300 USD 0.2600 (18.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GCMGWの今日の為替レートは、18.98%変化しました。日中、通貨は1あたり1.4400の安値と1.7289の高値で取引されました。

GCM Grosvenor Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.4400 1.7289
1年のレンジ
0.4000 2.9500
以前の終値
1.3700
始値
1.4500
買値
1.6300
買値
1.6330
安値
1.4400
高値
1.7289
出来高
129
1日の変化
18.98%
1ヶ月の変化
21.64%
6ヶ月の変化
-13.76%
1年の変化
81.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K