GCMGW: GCM Grosvenor Inc - Warrant
1.6300 USD 0.2600 (18.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GCMGWの今日の為替レートは、18.98%変化しました。日中、通貨は1あたり1.4400の安値と1.7289の高値で取引されました。
GCM Grosvenor Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.4400 1.7289
1年のレンジ
0.4000 2.9500
- 以前の終値
- 1.3700
- 始値
- 1.4500
- 買値
- 1.6300
- 買値
- 1.6330
- 安値
- 1.4400
- 高値
- 1.7289
- 出来高
- 129
- 1日の変化
- 18.98%
- 1ヶ月の変化
- 21.64%
- 6ヶ月の変化
- -13.76%
- 1年の変化
- 81.11%
