Dövizler / GCMG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A
12.96 USD 0.16 (1.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GCMG fiyatı bugün -1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.94 ve Yüksek fiyatı olarak 13.22 aralığında işlem gördü.
GCM Grosvenor Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCMG haberleri
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- GCM Grosvenor (GCMG) Upgraded to Buy: Here's Why
- GCM Grosvenor’s Sullivan sells $78k in stock
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Earnings call transcript: GCM Grosvenor Q2 2025 misses revenue forecast
- GCM Grosvenor (GCMG) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- GCM Grosvenor Q2 2025 slides: Record fundraising drives 19% adjusted income growth
- GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- GCM Grosvenor earnings matched, revenue fell short of estimates
- Ares Management (ARES) Misses Q2 Earnings Estimates
- GCM Grosvenor announces planned resignation of Sandra Buchanan effective October
- GCM Grosvenor at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Growth
- GCM Grosvenor at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Proteus MHP Announces Significant Equity Commitment from GCM Grosvenor’s Real Estate Platform
- GCM Grosvenor: Initiating A Buy Following Solid Q1 Earnings (GCMG)
- GCM Grosvenor to Present at the Morgan Stanley 2025 U.S. Financials, Payments & CRE Conference on June 10, 2025
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- GCM Grosvenor to Present at the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference on June 4, 2025
- Columbia Acorn Fund Q4 2024 Commentary (ACRNX)
- GCM Grosvenor Q4: Record Revenue, Earnings, And Growth Of AUM (NASDAQ:GCMG)
- GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
12.94 13.22
Yıllık aralık
10.91 14.48
- Önceki kapanış
- 13.12
- Açılış
- 13.16
- Satış
- 12.96
- Alış
- 13.26
- Düşük
- 12.94
- Yüksek
- 13.22
- Hacim
- 947
- Günlük değişim
- -1.22%
- Aylık değişim
- 1.65%
- 6 aylık değişim
- -1.74%
- Yıllık değişim
- 14.59%
21 Eylül, Pazar