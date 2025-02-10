QuotazioniSezioni
Valute / GCMG
Tornare a Azioni

GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A

12.96 USD 0.16 (1.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GCMG ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.94 e ad un massimo di 13.22.

Segui le dinamiche di GCM Grosvenor Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCMG News

Intervallo Giornaliero
12.94 13.22
Intervallo Annuale
10.91 14.48
Chiusura Precedente
13.12
Apertura
13.16
Bid
12.96
Ask
13.26
Minimo
12.94
Massimo
13.22
Volume
947
Variazione giornaliera
-1.22%
Variazione Mensile
1.65%
Variazione Semestrale
-1.74%
Variazione Annuale
14.59%
20 settembre, sabato