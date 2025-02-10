Валюты / GCMG
GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A
12.95 USD 0.01 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GCMG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.78, а максимальная — 12.96.
Следите за динамикой GCM Grosvenor Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GCMG
Дневной диапазон
12.78 12.96
Годовой диапазон
10.91 14.48
- Предыдущее закрытие
- 12.96
- Open
- 12.93
- Bid
- 12.95
- Ask
- 13.25
- Low
- 12.78
- High
- 12.96
- Объем
- 1.098 K
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 1.57%
- 6-месячное изменение
- -1.82%
- Годовое изменение
- 14.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.