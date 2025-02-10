KurseKategorien
Währungen / GCMG
Zurück zum Aktien

GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A

13.10 USD 0.02 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GCMG hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.07 bis zu einem Hoch von 13.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die GCM Grosvenor Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCMG News

Tagesspanne
13.07 13.22
Jahresspanne
10.91 14.48
Vorheriger Schlusskurs
13.12
Eröffnung
13.16
Bid
13.10
Ask
13.40
Tief
13.07
Hoch
13.22
Volumen
52
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
2.75%
6-Monatsänderung
-0.68%
Jahresänderung
15.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K