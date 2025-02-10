Währungen / GCMG
GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A
13.10 USD 0.02 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GCMG hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.07 bis zu einem Hoch von 13.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die GCM Grosvenor Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GCMG News
Tagesspanne
13.07 13.22
Jahresspanne
10.91 14.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.12
- Eröffnung
- 13.16
- Bid
- 13.10
- Ask
- 13.40
- Tief
- 13.07
- Hoch
- 13.22
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 2.75%
- 6-Monatsänderung
- -0.68%
- Jahresänderung
- 15.83%
