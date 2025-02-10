시세섹션
통화 / GCMG
주식로 돌아가기

GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A

12.96 USD 0.16 (1.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GCMG 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.94이고 고가는 13.22이었습니다.

GCM Grosvenor Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GCMG News

일일 변동 비율
12.94 13.22
년간 변동
10.91 14.48
이전 종가
13.12
시가
13.16
Bid
12.96
Ask
13.26
저가
12.94
고가
13.22
볼륨
947
일일 변동
-1.22%
월 변동
1.65%
6개월 변동
-1.74%
년간 변동율
14.59%
20 9월, 토요일