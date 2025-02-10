통화 / GCMG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A
12.96 USD 0.16 (1.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GCMG 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.94이고 고가는 13.22이었습니다.
GCM Grosvenor Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCMG News
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- GCM Grosvenor (GCMG) Upgraded to Buy: Here's Why
- GCM Grosvenor’s Sullivan sells $78k in stock
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Earnings call transcript: GCM Grosvenor Q2 2025 misses revenue forecast
- GCM Grosvenor (GCMG) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- GCM Grosvenor Q2 2025 slides: Record fundraising drives 19% adjusted income growth
- GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- GCM Grosvenor earnings matched, revenue fell short of estimates
- Ares Management (ARES) Misses Q2 Earnings Estimates
- GCM Grosvenor announces planned resignation of Sandra Buchanan effective October
- GCM Grosvenor at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Growth
- GCM Grosvenor at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Proteus MHP Announces Significant Equity Commitment from GCM Grosvenor’s Real Estate Platform
- GCM Grosvenor: Initiating A Buy Following Solid Q1 Earnings (GCMG)
- GCM Grosvenor to Present at the Morgan Stanley 2025 U.S. Financials, Payments & CRE Conference on June 10, 2025
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- GCM Grosvenor to Present at the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference on June 4, 2025
- Columbia Acorn Fund Q4 2024 Commentary (ACRNX)
- GCM Grosvenor Q4: Record Revenue, Earnings, And Growth Of AUM (NASDAQ:GCMG)
- GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
12.94 13.22
년간 변동
10.91 14.48
- 이전 종가
- 13.12
- 시가
- 13.16
- Bid
- 12.96
- Ask
- 13.26
- 저가
- 12.94
- 고가
- 13.22
- 볼륨
- 947
- 일일 변동
- -1.22%
- 월 변동
- 1.65%
- 6개월 변동
- -1.74%
- 년간 변동율
- 14.59%
20 9월, 토요일