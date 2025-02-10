货币 / GCMG
GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A
12.95 USD 0.01 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GCMG汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点12.78和高点12.96进行交易。
关注GCM Grosvenor Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
12.78 12.96
年范围
10.91 14.48
- 前一天收盘价
- 12.96
- 开盘价
- 12.93
- 卖价
- 12.95
- 买价
- 13.25
- 最低价
- 12.78
- 最高价
- 12.96
- 交易量
- 1.098 K
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 1.57%
- 6个月变化
- -1.82%
- 年变化
- 14.50%
