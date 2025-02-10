Divisas / GCMG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A
12.88 USD 0.07 (0.54%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GCMG de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.76, mientras que el máximo ha alcanzado 13.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GCM Grosvenor Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GCMG News
- 6 Top Stocks For A Fed Rate Cut
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- GCM Grosvenor (GCMG) Upgraded to Buy: Here's Why
- GCM Grosvenor’s Sullivan sells $78k in stock
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Earnings call transcript: GCM Grosvenor Q2 2025 misses revenue forecast
- GCM Grosvenor (GCMG) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- GCM Grosvenor Q2 2025 slides: Record fundraising drives 19% adjusted income growth
- GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- GCM Grosvenor earnings matched, revenue fell short of estimates
- Ares Management (ARES) Misses Q2 Earnings Estimates
- GCM Grosvenor announces planned resignation of Sandra Buchanan effective October
- GCM Grosvenor at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Growth
- GCM Grosvenor at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Proteus MHP Announces Significant Equity Commitment from GCM Grosvenor’s Real Estate Platform
- GCM Grosvenor: Initiating A Buy Following Solid Q1 Earnings (GCMG)
- GCM Grosvenor to Present at the Morgan Stanley 2025 U.S. Financials, Payments & CRE Conference on June 10, 2025
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- GCM Grosvenor to Present at the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference on June 4, 2025
- Columbia Acorn Fund Q4 2024 Commentary (ACRNX)
- GCM Grosvenor Q4: Record Revenue, Earnings, And Growth Of AUM (NASDAQ:GCMG)
- GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
12.76 13.08
Rango anual
10.91 14.48
- Cierres anteriores
- 12.95
- Open
- 12.95
- Bid
- 12.88
- Ask
- 13.18
- Low
- 12.76
- High
- 13.08
- Volumen
- 5.201 K
- Cambio diario
- -0.54%
- Cambio mensual
- 1.02%
- Cambio a 6 meses
- -2.35%
- Cambio anual
- 13.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B