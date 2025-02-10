通貨 / GCMG
GCMG: GCM Grosvenor Inc - Class A
13.12 USD 0.24 (1.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GCMGの今日の為替レートは、1.86%変化しました。日中、通貨は1あたり12.89の安値と13.22の高値で取引されました。
GCM Grosvenor Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GCMG News
1日のレンジ
12.89 13.22
1年のレンジ
10.91 14.48
- 以前の終値
- 12.88
- 始値
- 12.90
- 買値
- 13.12
- 買値
- 13.42
- 安値
- 12.89
- 高値
- 13.22
- 出来高
- 1.813 K
- 1日の変化
- 1.86%
- 1ヶ月の変化
- 2.90%
- 6ヶ月の変化
- -0.53%
- 1年の変化
- 16.00%
