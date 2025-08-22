Dövizler / FVRR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FVRR: Fiverr International Ltd, no par value
26.68 USD 1.45 (5.75%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FVRR fiyatı bugün 5.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.73 ve Yüksek fiyatı olarak 28.00 aralığında işlem gördü.
Fiverr International Ltd, no par value hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FVRR haberleri
- All You Need to Know About Fiverr (FVRR) Rating Upgrade to Buy
- BTIG, Fiverr’ı Alım’a yükseltti, yeniden yapılanma ve iyileşen görünüm ile %23 yükseliş öngörüyor
- BTIG lifts Fiverr to Buy, sees 23% upside on restructuring and improving outlook
- Wall Street Analysts Think Fiverr (FVRR) Could Surge 26.93%: Read This Before Placing a Bet
- Is Fiverr International (FVRR) Stock Undervalued Right Now?
- BTIG, yeniden yapılanma faydaları nedeniyle Fiverr hissesini Alım’a yükseltti
- Fiverr stock rating upgraded to Buy by BTIG on restructuring benefits
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Fiverr hissesi işgücünün %30’unu azaltıyor, UBS Nötr notunu koruyor
- Fiverr stock cuts 30% of workforce, UBS maintains Neutral rating
- Oppenheimer, AI geçişi nedeniyle Fiverr hisse fiyat hedefini 30 dolara düşürdü
- Fiverr stock price target lowered to $30 by Oppenheimer on AI transition
- JMP, yapay zeka zorlukları ortasında Fiverr hisse senedi notunu "Piyasa Performansı" olarak yineledi
- Fiverr stock rating reiterated as Market Perform by JMP amid AI headwinds
- Fiverr International, yapay zeka odaklı büyük bir yeniden yapılandırma kapsamında işgücünün %30’unu işten çıkarıyor
- Fiverr (FVRR) Cuts 250 Jobs amid Shift to an AI-First Company - TipRanks.com
- Fiverr International (FVRR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Fiverr, yapay zeka odaklı dönüşümde 250 kişiyi işten çıkarıyor
- Fiverr announces restructuring, cutting 250 jobs in AI-focused shift
- Fiverr International (FVRR) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Fiverr at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth Amid Challenges
- 2 Stocks Down 19% and 26% This Year to Buy and Hold
- Brokers Suggest Investing in Fiverr (FVRR): Read This Before Placing a Bet
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
Günlük aralık
25.73 28.00
Yıllık aralık
20.83 36.11
- Önceki kapanış
- 25.23
- Açılış
- 25.75
- Satış
- 26.68
- Alış
- 26.98
- Düşük
- 25.73
- Yüksek
- 28.00
- Hacim
- 4.104 K
- Günlük değişim
- 5.75%
- Aylık değişim
- 15.45%
- 6 aylık değişim
- 12.57%
- Yıllık değişim
- 3.61%
21 Eylül, Pazar