FVRR: Fiverr International Ltd, no par value
24.37 USD 1.16 (5.00%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FVRR de hoy ha cambiado un 5.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.32, mientras que el máximo ha alcanzado 24.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fiverr International Ltd, no par value. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FVRR News
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Fiverr recorta 30% de su plantilla, UBS mantiene calificación Neutral
- Oppenheimer reduce el precio objetivo de las acciones de Fiverr a 30 dólares por transición a IA
- JMP reitera calificación de Fiverr como "Market Perform" ante obstáculos de IA
- Fiverr (FVRR) Cuts 250 Jobs amid Shift to an AI-First Company - TipRanks.com
- Fiverr International (FVRR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Fiverr anuncia reestructuración, recorta 250 empleos en cambio enfocado en IA
- Fiverr International (FVRR) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Fiverr at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth Amid Challenges
- 2 Stocks Down 19% and 26% This Year to Buy and Hold
- Brokers Suggest Investing in Fiverr (FVRR): Read This Before Placing a Bet
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Earnings call transcript: Fiverr’s Q2 2025 revenue beats forecast, stock drops
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Baron Global Advantage Fund Q2 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:BGAFX)
Rango diario
23.32 24.64
Rango anual
20.83 36.11
- Cierres anteriores
- 23.21
- Open
- 23.33
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Low
- 23.32
- High
- 24.64
- Volumen
- 1.518 K
- Cambio diario
- 5.00%
- Cambio mensual
- 5.45%
- Cambio a 6 meses
- 2.83%
- Cambio anual
- -5.36%
