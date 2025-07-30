货币 / FVRR
FVRR: Fiverr International Ltd, no par value
24.18 USD 0.97 (4.18%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FVRR汇率已更改4.18%。当日，交易品种以低点23.32和高点24.33进行交易。
关注Fiverr International Ltd, no par value动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FVRR新闻
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Fiverr裁减30%员工，瑞银维持中性评级
- Fiverr stock cuts 30% of workforce, UBS maintains Neutral rating
- Oppenheimer下调Fiverr股票目标价至30美元，因AI转型
- Fiverr stock price target lowered to $30 by Oppenheimer on AI transition
- Fiverr股票评级因人工智能阻力而被JMP重申为"市场表现"
- Fiverr stock rating reiterated as Market Perform by JMP amid AI headwinds
- Fiverr (FVRR) Cuts 250 Jobs amid Shift to an AI-First Company - TipRanks.com
- Fiverr International (FVRR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Fiverr宣布重组，裁减250个职位以转向AI为重点
- Fiverr announces restructuring, cutting 250 jobs in AI-focused shift
- Fiverr International (FVRR) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Fiverr at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth Amid Challenges
- 2 Stocks Down 19% and 26% This Year to Buy and Hold
- Brokers Suggest Investing in Fiverr (FVRR): Read This Before Placing a Bet
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Earnings call transcript: Fiverr’s Q2 2025 revenue beats forecast, stock drops
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Baron Global Advantage Fund Q2 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:BGAFX)
- JPMorgan upgrades Fiverr stock rating to Overweight despite price target cut
- Needham lowers Fiverr stock price target to $32 on marketplace challenges
- Compared to Estimates, Fiverr (FVRR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Fiverr International (FVRR) Misses Q2 Earnings Estimates
日范围
23.32 24.33
年范围
20.83 36.11
- 前一天收盘价
- 23.21
- 开盘价
- 23.33
- 卖价
- 24.18
- 买价
- 24.48
- 最低价
- 23.32
- 最高价
- 24.33
- 交易量
- 662
- 日变化
- 4.18%
- 月变化
- 4.63%
- 6个月变化
- 2.03%
- 年变化
- -6.10%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值