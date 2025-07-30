通貨 / FVRR
FVRR: Fiverr International Ltd, no par value
25.23 USD 0.86 (3.53%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FVRRの今日の為替レートは、3.53%変化しました。日中、通貨は1あたり24.59の安値と25.24の高値で取引されました。
Fiverr International Ltd, no par valueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.59 25.24
1年のレンジ
20.83 36.11
- 以前の終値
- 24.37
- 始値
- 24.60
- 買値
- 25.23
- 買値
- 25.53
- 安値
- 24.59
- 高値
- 25.24
- 出来高
- 1.082 K
- 1日の変化
- 3.53%
- 1ヶ月の変化
- 9.17%
- 6ヶ月の変化
- 6.46%
- 1年の変化
- -2.02%
