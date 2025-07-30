Валюты / FVRR
FVRR: Fiverr International Ltd, no par value
23.21 USD 0.29 (1.27%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FVRR за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.65, а максимальная — 23.75.
Следите за динамикой Fiverr International Ltd, no par value. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FVRR
- Fiverr сокращает 30% рабочей силы, UBS сохраняет рейтинг "Нейтрально"
- Fiverr stock cuts 30% of workforce, UBS maintains Neutral rating
- Oppenheimer снижает целевую цену акций Fiverr до $30 из-за перехода на ИИ
- Fiverr stock price target lowered to $30 by Oppenheimer on AI transition
- JMP подтверждает рейтинг акций Fiverr как "Market Perform" на фоне проблем с ИИ
- Fiverr stock rating reiterated as Market Perform by JMP amid AI headwinds
- Fiverr (FVRR) Cuts 250 Jobs amid Shift to an AI-First Company - TipRanks.com
- Fiverr International (FVRR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Fiverr объявляет о реструктуризации, сокращая 250 рабочих мест в рамках ориентации на ИИ
- Fiverr announces restructuring, cutting 250 jobs in AI-focused shift
- Fiverr International (FVRR) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Fiverr at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth Amid Challenges
- 2 Stocks Down 19% and 26% This Year to Buy and Hold
- Brokers Suggest Investing in Fiverr (FVRR): Read This Before Placing a Bet
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Earnings call transcript: Fiverr’s Q2 2025 revenue beats forecast, stock drops
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Baron Global Advantage Fund Q2 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:BGAFX)
- JPMorgan upgrades Fiverr stock rating to Overweight despite price target cut
- Needham lowers Fiverr stock price target to $32 on marketplace challenges
- Compared to Estimates, Fiverr (FVRR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Fiverr International (FVRR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Fiverr shares surge over 2% as AI-related services drive Q2 earnings beat
Дневной диапазон
22.65 23.75
Годовой диапазон
20.83 36.11
- Предыдущее закрытие
- 22.92
- Open
- 22.65
- Bid
- 23.21
- Ask
- 23.51
- Low
- 22.65
- High
- 23.75
- Объем
- 1.224 K
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- -2.07%
- Годовое изменение
- -9.86%
