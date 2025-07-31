Währungen / FVRR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FVRR: Fiverr International Ltd, no par value
25.23 USD 0.86 (3.53%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FVRR hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.59 bis zu einem Hoch von 25.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fiverr International Ltd, no par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FVRR News
- BTIG stuft Fiverr-Aktie hoch: Restrukturierung als Kurstreiber
- Fiverr stock rating upgraded to Buy by BTIG on restructuring benefits
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Fiverr-Aktie: Unternehmen streicht 30 % der Stellen, UBS bestätigt neutrales Rating
- Fiverr stock cuts 30% of workforce, UBS maintains Neutral rating
- KI-Umbau bei Fiverr: Oppenheimer senkt Kursziel auf 30 US-Dollar
- Fiverr stock price target lowered to $30 by Oppenheimer on AI transition
- JMP bestätigt "Market Perform" für Fiverr-Aktie angesichts KI-Gegenwinds
- Fiverr stock rating reiterated as Market Perform by JMP amid AI headwinds
- Fiverr (FVRR) Cuts 250 Jobs amid Shift to an AI-First Company - TipRanks.com
- Fiverr International (FVRR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Fiverr kündigt Restrukturierung an: 250 Stellen fallen im Zuge der KI-Ausrichtung weg
- Fiverr announces restructuring, cutting 250 jobs in AI-focused shift
- Fiverr International (FVRR) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Fiverr at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth Amid Challenges
- 2 Stocks Down 19% and 26% This Year to Buy and Hold
- Brokers Suggest Investing in Fiverr (FVRR): Read This Before Placing a Bet
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- Earnings call transcript: Fiverr’s Q2 2025 revenue beats forecast, stock drops
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Best Gig Economy Stocks That Can Strengthen Your Portfolio
- Baron Global Advantage Fund Q2 2025 Shareholder Letter (Mutual Fund:BGAFX)
- JPMorgan upgrades Fiverr stock rating to Overweight despite price target cut
- Needham lowers Fiverr stock price target to $32 on marketplace challenges
Tagesspanne
24.59 25.24
Jahresspanne
20.83 36.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.37
- Eröffnung
- 24.60
- Bid
- 25.23
- Ask
- 25.53
- Tief
- 24.59
- Hoch
- 25.24
- Volumen
- 1.082 K
- Tagesänderung
- 3.53%
- Monatsänderung
- 9.17%
- 6-Monatsänderung
- 6.46%
- Jahresänderung
- -2.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K