KurseKategorien
Währungen / FVRR
Zurück zum Aktien

FVRR: Fiverr International Ltd, no par value

25.23 USD 0.86 (3.53%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FVRR hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.59 bis zu einem Hoch von 25.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fiverr International Ltd, no par value-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FVRR News

Tagesspanne
24.59 25.24
Jahresspanne
20.83 36.11
Vorheriger Schlusskurs
24.37
Eröffnung
24.60
Bid
25.23
Ask
25.53
Tief
24.59
Hoch
25.24
Volumen
1.082 K
Tagesänderung
3.53%
Monatsänderung
9.17%
6-Monatsänderung
6.46%
Jahresänderung
-2.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K