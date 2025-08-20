통화 / FVRR
FVRR: Fiverr International Ltd, no par value
26.68 USD 1.45 (5.75%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FVRR 환율이 오늘 5.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.73이고 고가는 28.00이었습니다.
Fiverr International Ltd, no par value 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
25.73 28.00
년간 변동
20.83 36.11
20 9월, 토요일