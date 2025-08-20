QuotazioniSezioni
FVRR: Fiverr International Ltd, no par value

26.68 USD 1.45 (5.75%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FVRR ha avuto una variazione del 5.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.73 e ad un massimo di 28.00.

Segui le dinamiche di Fiverr International Ltd, no par value. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.73 28.00
Intervallo Annuale
20.83 36.11
Chiusura Precedente
25.23
Apertura
25.75
Bid
26.68
Ask
26.98
Minimo
25.73
Massimo
28.00
Volume
4.104 K
Variazione giornaliera
5.75%
Variazione Mensile
15.45%
Variazione Semestrale
12.57%
Variazione Annuale
3.61%
20 settembre, sabato