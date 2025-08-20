Valute / FVRR
FVRR: Fiverr International Ltd, no par value
26.68 USD 1.45 (5.75%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FVRR ha avuto una variazione del 5.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.73 e ad un massimo di 28.00.
Segui le dinamiche di Fiverr International Ltd, no par value. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FVRR News
Intervallo Giornaliero
25.73 28.00
Intervallo Annuale
20.83 36.11
- Chiusura Precedente
- 25.23
- Apertura
- 25.75
- Bid
- 26.68
- Ask
- 26.98
- Minimo
- 25.73
- Massimo
- 28.00
- Volume
- 4.104 K
- Variazione giornaliera
- 5.75%
- Variazione Mensile
- 15.45%
- Variazione Semestrale
- 12.57%
- Variazione Annuale
- 3.61%
20 settembre, sabato