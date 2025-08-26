Dövizler / FUTU
FUTU: Futu Holdings Limited - American Depositary Shares
177.99 USD 4.07 (2.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FUTU fiyatı bugün 2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 172.99 ve Yüksek fiyatı olarak 178.06 aralığında işlem gördü.
Futu Holdings Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
172.99 178.06
Yıllık aralık
70.60 199.86
- Önceki kapanış
- 173.92
- Açılış
- 174.61
- Satış
- 177.99
- Alış
- 178.29
- Düşük
- 172.99
- Yüksek
- 178.06
- Hacim
- 4.525 K
- Günlük değişim
- 2.34%
- Aylık değişim
- -1.58%
- 6 aylık değişim
- 75.07%
- Yıllık değişim
- 85.25%
21 Eylül, Pazar