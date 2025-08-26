FiyatlarBölümler
FUTU: Futu Holdings Limited - American Depositary Shares

177.99 USD 4.07 (2.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FUTU fiyatı bugün 2.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 172.99 ve Yüksek fiyatı olarak 178.06 aralığında işlem gördü.

Futu Holdings Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
172.99 178.06
Yıllık aralık
70.60 199.86
Önceki kapanış
173.92
Açılış
174.61
Satış
177.99
Alış
178.29
Düşük
172.99
Yüksek
178.06
Hacim
4.525 K
Günlük değişim
2.34%
Aylık değişim
-1.58%
6 aylık değişim
75.07%
Yıllık değişim
85.25%
21 Eylül, Pazar