FUTU: Futu Holdings Limited - American Depositary Shares

177.99 USD 4.07 (2.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FUTU a changé de 2.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 172.99 et à un maximum de 178.06.

Suivez la dynamique Futu Holdings Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
172.99 178.06
Range Annuel
70.60 199.86
Clôture Précédente
173.92
Ouverture
174.61
Bid
177.99
Ask
178.29
Plus Bas
172.99
Plus Haut
178.06
Volume
4.525 K
Changement quotidien
2.34%
Changement Mensuel
-1.58%
Changement à 6 Mois
75.07%
Changement Annuel
85.25%
