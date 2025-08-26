Devises / FUTU
FUTU: Futu Holdings Limited - American Depositary Shares
177.99 USD 4.07 (2.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FUTU a changé de 2.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 172.99 et à un maximum de 178.06.
Suivez la dynamique Futu Holdings Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
172.99 178.06
Range Annuel
70.60 199.86
- Clôture Précédente
- 173.92
- Ouverture
- 174.61
- Bid
- 177.99
- Ask
- 178.29
- Plus Bas
- 172.99
- Plus Haut
- 178.06
- Volume
- 4.525 K
- Changement quotidien
- 2.34%
- Changement Mensuel
- -1.58%
- Changement à 6 Mois
- 75.07%
- Changement Annuel
- 85.25%
20 septembre, samedi